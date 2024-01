Areszt za kumulację czynów dla 30-latka

Data publikacji 22.01.2024

Do tymczasowego aresztu trafił 30 latek z powiatu opolskiego. Mężczyzna mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Ponadto nie stosował się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i nie miał uprawnień do kierowania. Oprócz tego, w Seacie posiadał środki odurzające. Odpowie również za znęcanie się nad rodziną. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.