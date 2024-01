Spotkanie p.o. Komendanta Głównego Policji z agentami FBI Data publikacji 22.01.2024 Powrót Drukuj W ramach kontynuacji dobrej współpracy z partnerami z USA p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń spotkał się dziś w siedzibie KGP z przedstawicielami Federalnego Biura Śledczego. FBI reprezentowali Legal Attache przy ambasadzie USA Christopher Brest oraz jego zastępca Mathiew Winn.

Współpraca polskiej Policji z Federalnym Biurem Śledczym to już długoletnia tradycja. Pod czujnym okiem specjalistów z FBI w przeszłości szkolili się m.in. policyjni instruktorzy-kontrterroryści, którzy zdobytą wiedzę przekazują kaskadowo pozostałym funkcjonariuszom. Bez współpracy z naszym partnerem zza oceanu nie odbyłyby się, chociażby największe w historii ogólnopolskie ćwiczenia służb mundurowych Wolf-Ram-23. W pierwszych dniach stycznia tego roku w pilskiej szkole Policji zakończył się kurs doskonalący techniki przesłuchań według metod amerykańskiego FBI, w którym uczestniczyło kilkunastu funkcjonariuszy pionu kryminalnego, a najlepsi z najlepszych polskich policjantów mają szansę ukończyć elitarny kurs Narodowej Akademii FBI w Quantico, o którym więcej można przeczytać w artykule: Jak szkoliłem się w Quantico. Pełna lista przykładów współpracy polskiej i amerykańskiej Policji jest znacznie dłuższa.