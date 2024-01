Nie bądźmy obojętni na osoby zagrożone wychłodzeniem Data publikacji 23.01.2024 Powrót Drukuj Zima — to wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, bezradnych i samotnych, ponieważ są one szczególnie narażone na wychłodzenie. Zagrożenie to dotyczy też osób będących pod wpływem alkoholu. Policjanci podejmują działania, aby pomóc tym, których życie i zdrowie może być zagrożone z powodu chłodów. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś potrzebuje pomocy. Dzięki otrzymanym sygnałom stalowowolscy policjanci pomogli trzem osobom, którym groziło wychłodzenie.

Niskie temperatury i trudne warunki pogodowe, to wyjątkowo ciężki okres dla osób bezdomnych, bezradnych i samotnych. Policjanci podejmują działania, aby pomóc tym, których życie i zdrowie może być zagrożone.

Podczas minionego weekendu, stalowowolscy policjanci, trzykrotnie interweniowali wobec osób, których życie lub zdrowie mogło być zagrożone. Pierwszy sygnał dyżurny jednostki otrzymał w piątek, przed godziną 18.00. Ze zgłoszenia wynikało, że na ul. Działkowej, przy jezdni, leży mężczyzna, który nie może się podnieść. Podczas dojazdu na miejsce interwencji, funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który miał problem z utrzymaniem równowagi. Nietrzeźwego 64-latka, policjanci przewieźli do miejsca zamieszkania.

Kolejne zgłoszenie wpłynęło po godzinie 20.00. Z przekazanej informacji wynikało, że ulicą Komunalną, idzie mężczyzna, który ma problem z poruszaniem się i schodzi z chodnika na jezdnię. Jego zachowanie zagrażało nie tylko jemu, ale także innym uczestnikom ruchu. Policjanci potwierdzili zgłoszenie. Podczas doprowadzania go do miejsca zamieszkania, mężczyzna stał się agresywny. Ostatecznie, 71-latek trafił do wytrzeźwienia.

W niedzielę (21.01.2024) funkcjonariusze podjęli interwencję w miejscowości Agatówka. Z przekazanych informacji wynikało, że w rejonie stacji paliw miał leżeć nietrzeźwy mężczyzna. Na miejscu policjanci napotkali znanego im 68-letniego bezdomnego. W trosce o zdrowie mężczyzny, na jego prośbę przewieziono go do członka rodziny, zamieszkującego na terenie Stalowej Woli.