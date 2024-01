Współpraca z USA na rzecz bezpieczeństwa Powrót Drukuj Poniedziałek 22 stycznia w głównej siedzibie polskiej Policji przy ul. Puławskiej w Warszawie minął pod znakiem współpracy międzynarodowej. W godzinach popołudniowych p.o. Komendanta Głównego Policji insp. Marek Boroń spotkał się z przedstawicielami FBI, następnie gościł profesor Marię Haberfeld z John Jay College of Criminal Justice w Nowym Jorku.

Profesor Maria (Maki) Haberfeld jest autorką wielu cenionych publikacji z zakresu nauk o policji i szeroko pojętego terroryzmu. Urodziła się w Polsce, jednak już jako nastolatka wyemigrowała do Izraela. Tam w kolejnych latach zdobywała doświadczenie służąc w jednostce antyterrorystycznej w ramach Sił Obronnych Izraela. Wkrótce zmieniła formację i podjęła służbę w izraelskiej policji, gdzie dosłużyła do stopnia porucznika. Profesor Haberfeld pracowała m.in. jako specjalny konsultant ds. amerykańskiej Agencji ds. Walki z Narkotykami w biurze terenowym w Nowym Jorku. Opracowywała liczne publikacje, pisała książki, prowadziła badania i realizowała szkolenia dla policji Nowego Jorku. Od ponad 20 lat chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi policjami na świecie.



Spotkanie insp. Marka Boronia z Marią „Maki” Haberfeld nie było jej pierwszym kontaktem z polską Policją. Współpracowała ona z naszą formacją od wielu lat i jeszcze w 2019 r. amerykańska profesor wizytowała Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, gdzie podjęto wówczas rozmowy o współpracy w zakresie publikacji artykułów naukowych. Styczniowe spotkanie to krok w kierunku odnowienia wieloletniej współpracy z nowojorską uczelnią, wypracowania nowych idei i pomysłów dotyczących wymiany wiedzy, doświadczenia, opracowania szkoleń w zakresie m.in. zarządzania kryzysowego, radzenia sobie ze stresem oraz współpracy służb ze społeczeństwem.



Tomasz Dąbrowski

Foto: Krzysztof Chrzanowski