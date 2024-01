Oszukał na ponad 150 tys. zł. 42-latek usłyszał 11 zarzutów Data publikacji 23.01.2024 Powrót Drukuj Sochaczewscy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją pracowali nad sprawą 42-letniego mieszkańca powiatu jaworskiego podejrzewanego o oszustwa, których dopuścił się w warunkach recydywy. Mężczyzna usłyszał łącznie 11 zarzutów oszustwa i podżegania na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.

Z zebranego materiału wynika, że mężczyzna docierał do kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej. Powoływał się na znajomości w jednej z wrocławskich instytucji pomocowych, namawiał do zaciągania zobowiązań finansowych i obiecywał pomoc w ich spłacie przez tą instytucję. Kobiety zaciągały kredyty w wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych i około połowę przekazywały 42-latkowi, który twierdził, że są to środki na spłatę podatku w związku z udzieloną pomocą.

Mężczyzna informował również kobiety o różnego rodzaju dotacjach. Zachęcał do zakupu sprzętu na raty, jednocześnie zapewniając, że to zobowiązanie finansowe również zostanie opłacone przez instytucję. Podczas wizyty w sklepie namawiał kobiety, by wzięły dla niego jakiś sprzęt w zamian za udzieloną pomoc, np. konsolę do gry lub okulary VR.

Problem pojawił się, gdy zobowiązania finansowe zawarte przez kobiety nie zostały opłacone przez instytucję, w której 42-latek miał rzekomo posiadać wpływy. Wtedy dotarło do nich, że zostały oszukane i zostały z kredytem do spłaty.

Mężczyzna twierdził również, że jest handlarzem samochodów. Małżeństwo z powiatu warszawskiego zachodniego postanowiło skorzystać z jego usług. Wpłacili 50 tysięcy złotych jako zaliczkę za samochód, który mężczyzna miał im sprowadzić. Nie wywiązał się z mowy – nie sprowadził obiecanego auta i nie zwrócił pieniędzy. Podobnie został oszukany mieszkaniec powiatu sochaczewskiego, który chciał kupić zabytkowe auto. Stracił 23 tysiące złotych, które wpłacił jako zaliczkę.

Z ustaleń wynika, że mężczyzna oszukał siedem osób na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.

W ubiegłym tygodniu policjanci z wydziału dw. z przestępczością i korupcją zatrzymali go na stacji PKP w Sochaczewie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 11 zarzutów oszustw, w tym też podżegania. Wszystkich przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.