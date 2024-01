Przejęte podróbki ubrań, perfum i galanterii Data publikacji 23.01.2024 Powrót Drukuj Prawie 5 tys. szt. podrobionych towarów z zastrzeżonymi znakami towarowymi kilkunastu światowych firm, wykryła KAS i CBŚP. Wśród podróbek znajdowały się buty, galanteria, odzież oraz perfumy. Do sprawy funkcjonariusze zatrzymali 41-letniego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi, za co może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.

Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji i Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie ( KAS ) ustalili, że na terenie Warszawy oraz powiatu wołomińskiego znajdują się dwa magazyny z towarami zawierającymi znaki towarowe światowych marek. Podczas działań funkcjonariusze przejęli blisko 5 tys. szt./par podrobionych towarów. Wśród nich były buty, perfumy, odzież oraz artykuły galanteryjne. Towar znajdował się na półkach regałowych, wieszakach lub zapakowany w torbach. Śledczy wstępnie oszacowali, że gdyby towar był oryginalny wart byłby prawie 2 mln zł.

Przedstawiciel kancelarii prawnej reprezentującej właścicieli znaków towarowych potwierdził, że zatrzymane przez funkcjonariuszy towary, zostały nielegalnie opatrzone zastrzeżonymi znakami towarowymi. Złożył wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa.

W ramach sprawy funkcjonariusze zatrzymali 41-letniego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi, za co może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.