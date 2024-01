Policjanci odzyskali skradzioną koparkę o wartości 600 tysięcy złotych Data publikacji 23.01.2024 Powrót Drukuj Na terenie powiatu skierniewickiego doszło do kradzieży koparki o wartości 600 000 zł. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze wydziału kryminalnego. W wyniku podjętych działań już następnego dnia odzyskali utracony sprzęt i zatrzymali trzech mężczyzn powiązanych ze sprawą. Usłyszeli oni zarzuty kradzieży z włamaniem, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

15 stycznia 2024 roku do skierniewickiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży koparki o wartości 600 000 zł. Sprzęt budowlany został skradziony z terenu stacji benzynowej w miejscowości Sierakowice Prawe. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego niezwłocznie zajęli się sprawą. W wyniku podjętych działań i przeanalizowaniu wszystkich poszlak oraz zgromadzonego materiału dowodowego ustalili mężczyzn mogących mieć związek z tym procederem.



W związku z kradzieżą zatrzymano na terenie powiatu łowickiego trzech mężczyzn w wieku od 22 do 54 lat, którym przedstawiono zarzuty kradzieży z włamaniem. Sprawcy koparkę przetransportowali lawetą. Sprzęt budowlany został znaleziony przez funkcjonariuszy w lesie, gdzie ukryli go sprawcy. Utracone mienie dzięki profesjonalnym i natychmiastowym działaniom wróciło do właściciela. Za popełnione przestępstwo mężczyźni odpowiedzą przed sądem, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Czynności w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach.



( KWP w Łodzi)