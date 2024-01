Poszukiwany 40-latek odpowie za naruszenie nietykalności funkcjonariuszy i jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości, nie stosując się do sądowych zakazów Data publikacji 23.01.2024 Powrót Drukuj Mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zatrzymali mężczyznę w wieku 40 lat, który naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza SPPP w Legnicy podczas wykonywania czynności służbowych. Zatrzymany kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, miał trzy sądowe zakazy i był poszukiwany celem odbycia kary dwóch lat pozbawiania wolności. Za popełnione przestępstwa grozi mu kolejne 5 lat więzienia.

W miniony piątek (19.01.2024) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego patrolując osiedle Sienkiewicza, zwrócili uwagę na kierującego busem marki Citroen, który na ich widok gwałtownie przyśpieszył. Mężczyzna zatrzymał się kilka ulic dalej i wybiegł z pojazdu, kierując swoje kroki do pobliskiego sklepu. Funkcjonariusze pobiegli za mężczyzną, który odrzucił klucze od pojazdu i zaczął zachowywać się bardzo nerwowo.

Funkcjonariusze szybko i sprawnie obezwładnili 40-latka. Mężczyzna jednak nie stosował się do poleceń policjantów i pomimo prób uspokojenia, poziom jego agresji wzrastał. Od legniczanina wyczuwalna była silna woń alkoholu, a jego intensywne pobudzenie wskazywało, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających. 40-latek odmówił badania na zawartość alkoholu oraz narkotyków w organizmie.

W trakcie doprowadzania zatrzymanego do radiowozu mężczyzna uderzył policjanta Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy.

Po sprawdzeniu mieszkańca Legnicy w policyjnych systemach informatycznych wyszło na jaw, czym było spowodowane jego nieodpowiedzialne zachowanie. 40-latka obowiązywały trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, a jakby tego było mało, był poszukiwany celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Na domiar złego wykonane w trakcie czynności badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna wsiadł za kierownicę, znajdując się pod wpływem alkoholu.