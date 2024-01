Dzielnicowy „łowcą” poszukiwanych – zatrzymał aż 127 osób w ubiegłym roku Data publikacji 23.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci każdego dnia otrzymują nowe nakazy doprowadzenia osób i listy gończe za sprawcami przestępstw, które często także realizują dzielnicowi podczas swojej codziennej służby. To jak są skuteczni, każdego dnia udowadnia dzielnicowy z Wejherowa, który dzięki bardzo dobrej pamięci oraz doskonałej znajomości swojego rejonu służbowego w 2023 roku zatrzymał 127 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości.

Nie ma dnia, aby do policjantów z Wejherowa nie wpłynęły nakazy doprowadzenia osób i listy gończe za sprawcami przestępstw i wykroczeń, które m.in. są realizowane przez dzielnicowych podczas obchodu rejonu służbowego. Przyczyną ukrywania się osób poszukiwanych jest przede wszystkim chęć uniknięcia kary za popełnione przestępstwa, a tym samym chęć uniknięcia konsekwencji.

Policjanci, w tym dzielnicowi, każdego dnia w trakcie odpraw do służby zapoznają się z wizerunkami osób, które są poszukiwane, w związku z popełnionymi przestępstwami. Policjanci z całej Polski w ramach współpracy rozsyłają je do jednostek w kraju po to aby jak najszybciej zatrzymać sprawców i doprowadzić ich do zakładu karnego aby mogli odbyć zasądzoną karę.

Zatrzymywaniem osób poszukiwanych zajmują się na co dzień także dzielnicowi. Wśród nich są tacy, którzy mają doskonałą pamięć wzrokową oraz bardzo dobre rozpoznanie w swoim rejonie służbowym. Dzięki temu policjanci z łatwością rozpoznają poszukiwanych nawet w sytuacji mijania takiej osoby na ulicy.

W Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie jest właśnie taki dzielnicowy asp. Bartłomiej Pipka, który przez cały 2023 rok zatrzymał 127 osób poszukiwanych, w tym 28 osób, których ustalił miejsce pobytu, 94 osoby poszukiwanie na podstawie sadowych zakazów i 5 osób poszukiwanych listami gończymi. Wśród nich znalazł się mężczyzna, który był poszukiwany na podstawie trzech listów gończych. Do odbycia miał karę 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności m.in. za pobicie.

Większość poszukiwanych osób trafiła do zakładów karnych.