Pomogli seniorom w gaszeniu pożaru i ewakuowali z zadymionego domu

W ostatnim czasie zamojscy policjanci udzielali pomocy starszemu małżeństwu. W trakcie nocnego patrolu zauważyli silne zadymienie na jednej z ulic Zamościa. Szybko zlokalizowali dom, z którego wydobywał się dym i podjęli próbę gaszenia zajętego ogniem pomieszczenia. Zadbali o bezpieczeństwo mieszkających tam seniorów i ewakuowali przebywających w przylegającym budynku sąsiadów.

Do zdarzenia wymagającego pilnej interwencji służb doszło w poniedziałek, (22.01.2024) niedługo po północy. W tym czasie policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego patrolowali ulice Zamościa. Gdy przejeżdżali ulicą Reja zauważyli duże zadymienie, które unosiło się nad budynkami. Ich reakcja była natychmiastowa. Obawiali się, że w tej sytuacji ktoś może potrzebować pomocy.

Funkcjonariusze szybko zlokalizowali źródło zadymienia. Był to budynek mieszkalny położony na ulicy Lwowskiej. Okazało się, że doszło tam do zapalenia się sadzy w kominie. W momencie pojawienia się policjantów 70-letnia kobieta rozmawiała już z operatorem numeru alarmowego. Natomiast jej mąż we własnym zakresie próbował poradzić sobie z niebezpieczną sytuacją. Zagrożenie było realne, ponieważ w domu pojawił się ogień.

Mundurowi pośpiesznie zabrali z radiowozu gaśnicę i przed przyjazdem strażaków zaczęli gasić ogień, który objął ścianę jednego z pomieszczeń mieszkalnych. Jego szybkie rozprzestrzenianie uniemożliwiło im skuteczne ugaszenie pożaru. Zadbali więc o bezpieczeństwo starszego małżeństwa i wyprowadzili na zewnątrz. Ewakuowali także mieszkających w przylegającym budynku sąsiadów.

Seniorzy trafili pod opiekę ratowników medycznych. Na szczęście nie wymagali hospitalizacji. Doraźnie, małżonkowie skorzystali z pomocy znajomych, ponieważ w najbliższym czasie nie będą mogli zamieszkać w swoim domu. Strażacy, którzy pracowali na miejscu potwierdzili, że przyczyną pożaru było zapalenie się sadzy w kominie.