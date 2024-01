Szczęśliwy finał poszukiwań Data publikacji 24.01.2024 Powrót Drukuj Natychmiastowa reakcja przemyskich funkcjonariuszy doprowadziła do odnalezienia kobiety, która znajdowała się w stanie zagrażającym jej życiu. O ich pomoc, poprosiła jej siostra, mieszkająca na terenie województwa mazowieckiego. W niespełna kilkanaście minut od zgłoszenia, mieszkanka powiatu przemyskiego została odnaleziona.

W sobotę (20.01.2024) o godzinie 23.00, z przemyskim dyżurnym skontaktowała się mieszkanka województwa mazowieckiego, która przekazała, że po rozmowie telefonicznej ze swoją siostrą, mieszkającą na terenie powiatu przemyskiego, obawia się o jej o życie i zdrowie. Z przekazanych informacji wynikało, że nie może ponownie nawiązać z nią kontaktu i prosi o pomoc.

Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do poszukiwań i pojechali w rejon, gdzie mogła przebywać kobieta. W tym czasie oficer dyżurny nawiązał kontakt telefoniczny z mieszkanką powiatu przemyskiego. Kobieta starała się przekazać, gdzie się znajduje, jednak stan jej zdrowia wskazywał na to, że słabnie. Oficer dyżurny nie rozłączył się i cały czas starał się z nią rozmawiać. W pewnym momencie funkcjonariusz usłyszał w słuchawce głosy policjantów, którzy zbliżali się do miejsca, gdzie przebywa poszukiwana kobieta. Dzięki temu udało się ją zlokalizować i odnaleźć.

Dzięki zaangażowaniu i pełnej mobilizacji funkcjonariuszy, w tym oficera dyżurnego, w kilkanaście minut od zgłoszenia, policjanci z wydziału wywiadowczo-interwencyjnego przemyskiej komendy, odnaleźli kobietę w rejonie rzeki San, na terenie Przemyśla.

Pomoc przyszła w ostatniej chwili. Kobieta była nieprzytomna i przysypana śniegiem. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy przedmedycznej, przenieśli ją w bezpieczne miejsce i monitorowali jej czynności życiowe do momentu przybycia karetki pogotowia. Kobieta trafiła do szpitala.

Pamiętajmy!

Jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Wsparcia Emocjonalnego dla dorosłych nr 116 123 i telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego pod nr telefonu 800 70 2222. Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie internetowej: centrumwsparcia.pl