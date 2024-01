Śledczy oskarżyli 72-latka o czyny seksualne na szkodę dzieci Data publikacji 24.01.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z katowickiej Komendy Wojewódzkiej oraz prokuratorzy z Chorzowa blisko rok prowadzili niezwykle trudne ze względu na swój charakter śledztwo, dotyczące 72-latka oskarżonego o pedofilię. Śledczy zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mężczyźnie 13 zarzutów dotyczących wielu gwałtów i innych czynów o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, popełnionych na przestrzeni ponad 20 lat, a także posiadanie i prezentowanie małoletnim pornografii. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a oskarżony przebywa za kratami.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przez blisko rok prowadzili niezwykle trudne ze względu na swój delikatny charakter śledztwo, które nadzorował jedn z prokuratorów rejonowych okręgu katowickiego.

W lutym ubiegłego roku kryminalni zatrzymali 72-letniego mężczyznę podejrzanego o czyny pedofilskie wobec dzieci. Śledczy wpadli na jego trop po dokonanym w ostatnim czasie anonimowym zgłoszeniu dorosłej osoby, która w dzieciństwie została przez niego skrzywdzona. Prokurator prowadzący sprawę zarzucił mieszkańcowi województwa śląskiego wiele gwałtów i innych czynów o charakterze seksualnym na szkodę dzieci popełnionych na przestrzeni ponad 20 lat, a także posiadanie i prezentowanie małoletnim pornografii. Oskarżony 72-latek wybierał jako swoje ofiary dzieci, które nikomu nie powiedzą o tym, co ich spotkało, a może nawet będą mu wdzięczne za opiekę czy pomoc. Często wykorzystywał też ich bezradność, cechy charakteru, oraz trudne życiowe sytuacje.

Początkowo jedynym dowodem w sprawie było nagranie video, jednak wnikliwa praca i analiza policjantów oraz prokuratora, dla których ta sprawa, ze względu na jej charakter od początku stanowiła priorytet, doprowadziła do ustalenia istotnych faktów i odkrycia prawdy na temat mężczyzny. Sprawę śledczym utrudniał także fakt, że osoby z jego otoczenia darzyły go zaufaniem i nikt, w tym również nieświadomi krzywd swoich dzieci rodzice, nie podejrzewali, że może molestować najmłodszych. Mężczyzna wydawał się dobrym, opiekującym się dziećmi i pomocnym sąsiadem. Jak się jednak okazało, 72-latek od przynajmniej 1999 roku dopuszczał się czynów o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, co ułatwiał mu fakt, że pokrzywdzeni przez kolejne lata nie zgłaszali ich organom ścigania. W sprawie istotna okazała się także pomoc nauczycieli i wychowawców, którzy obserwując dzieci oraz trafnie diagnozując ich problemy, przekazali śledczym cenne w sprawie zeznania i informacje.

Sposób działania sprawcy był bezwzględny. Mężczyzna wykorzystywał łatwowierność, otwartość i niedojrzałość dzieci, manipulując i wykorzystując je do swoich celów. Chcąc zachęcić dzieci do kontaktu z nim, organizował dla nich zabawy, głównie ćwiczenia sportowe, które miały doprowadzać do kontaktu fizycznego. Oskarżony w rzeczywistości manipulował nie tylko ofiarami, ale także ich opiekunami oraz lokalną społecznością budząc zaufanie, kreując się na osobę z zasadami, chętną do pomocy.

Do sądu trafił akt oskarżenia sporządzony przez Prokuraturę Rejonową w Chorzowie, w którym zarzuca się 72-latkowi 13 przestępstw o charakterze ciągłym, w tym zgwałcenia i seksualne wykorzystanie osób małoletnich oraz posiadanie i przedstawianie im treści pornograficznych. Oskarżony za swoje czyny odpowie przed sądem, który zadecyduje o jego losie.

Uważamy na swoje dzieci!

Najważniejsze to edukować dzieci na temat bezpieczeństwa, nauczyć je, jak rozpoznawać niebezpieczeństwo i wskazywać, gdzie szukać pomocy, aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji lub uporać się z już bolesnym doświadczeniem, o którym ofiary często nie chcą mówić. Ważne są również rozmowy z dziećmi na temat granic, intuicji i zaufania do swoich uczuć. Zwracajmy uwagę, komu powierzamy nad nimi opiekę. Rozmawiajmy z najmłodszymi, bądźmy czujni i uwrażliwieni na wszelkie zmiany w ich zachowaniu, które mogą niepokoić. Uczmy dzieci, że w rodzicach, wychowawcach i służbach znajdą oparcie oraz pomoc. Warto także monitorować, z kim dzieci kontaktują się online i uczulić je na odpowiedzialne korzystanie z internetu. W przypadku wątpliwości zawsze warto zgłosić sprawę odpowiednim służbom lub specjalistom.