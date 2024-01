Zatopił samochód ze śpiącą kobietą i upozorował na nieszczęśliwy wypadek Data publikacji 24.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych katowickiej komendy wojewódzkiej, czyli z tzw. Archiwum X, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach rozwikłali sprawę zabójstwa 34-latki, do którego doszło w ubiegłym roku. Partner próbował upozorować zbrodnię, doprowadzając do zatopienia samochodu, w którym spała kobieta. Prawda wyszła jednak na jaw. Mężczyźnie grozi dożywotni pobyt w więzieniu.

Do zbrodni doszło w lipcu ubiegłego roku w Roszkowie. Para pojechała nad wodę, gdzie spożywała alkohol. Kiedy 34-latka zasnęła w aucie, mężczyzna doprowadził do tego, że samochód zjechał do wody. Chcąc upozorować zbrodnię na nieszczęśliwy wypadek, przybyłym na miejsce policjantom tłumaczył, że również spał w samochodzie, ale obudził się, gdy do środka zaczęła wlewać się woda. 36-latek twierdził, że zdołał otworzyć drzwi i wydostać się na brzeg. Próbował jeszcze ratować kobietę, jednak bezskutecznie.