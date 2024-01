Gorące serce dzielnicowego dla bezdomnych – potrzebujący otrzymali ciepłą herbatę, posiłek i odzież Data publikacji 24.01.2024 Powrót Drukuj Nowosolski dzielnicowy sprawdza miejsca, w których mogą przebywać bezdomni. Przez panujące niskie temperatury ich życiu i zdrowiu zagraża niebezpieczeństwo. Sierżant sztabowy Grzegorz Partatus służy im pomocą, przekazuje kubek ciepłej herbaty, posiłek i odzież, a także wskazuje miejsca, w których mogą znaleźć schronienie.

Policjantami, którzy mają szczególnie za zadanie dbać o los bezdomnych są dzielnicowi. Doskonałym przykładem jest dzielnicowy z gminy Siedlisko sierżant sztabowy Grzegorz Partatus, który podczas każdej służby w okresie jesienno-zimowym odwiedza osoby bezdomne w swoim rejonie. Organizuje im zbiórki żywności, przekazuje ciepłą odzież i coś do zjedzenia. W poniedziałek (22 stycznia) odwiedził ich z ciepłą herbatą i ciastem. Bezdomni znają dobrze swojego dzielnicowego i mówią, że taki policjant to skarb.

Takie działania mają na celu skuteczniejsze dotarcie do potrzebujących, którzy w okresie zimowym mogą skorzystać z różnych form pomocy, między innymi noclegowni, ogrzewalni, a także ciepłego posiłku czy odzieży. Okres zimowy, gdy temperatury spadają poniżej zera, to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo. To właśnie one są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Nie bądźmy obojętni na ich cierpienie. Pomóc może każdy. Wystarczy zwrócić uwagę na osoby bezdomne przebywające na terenach ogrodów działkowych, czy siedzące na ławkach, będące niestety często pod wpływem alkoholu i powiadomić o tym Policję, Straż Miejską lub Pogotowie Ratunkowe.

Wszystkich mieszkańców prosimy o czujność i zainteresowanie osobami, które z uwagi na swój wiek, stan zdrowia, bezdomność lub nietrzeźwość mogą być narażone na działanie niskich temperatur. Ta pomoc nic nie kosztuje, a może ocalić czyjeś życie. Ważne jest, aby każdy z nas w tym trudnym okresie był wrażliwy na osoby, które mogą stać się ofiarami mrozów. Wszelkie informacje należy kierować pod numer alarmowy 112 oraz numer dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli 4 77933 211 lub 4 77933 212.



aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 13.82 MB)