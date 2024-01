Uratowany przed wychłodzeniem Data publikacji 24.01.2024 Powrót Drukuj Niskie temperatury i zimowa aura nadal utrzymują się za oknami. Gdyby nie wnikliwość połanieckich dzielnicowych wczorajsza interwencja mogłaby zakończyć się tragicznie. Dzielnicowi dotarli do mężczyzny znajdującego się w stanie silnego wychłodzenia. Dzięki ich działaniom życie 50-latka zostało uratowane. Niewykluczone, że interwencja ta podjęta kilkadziesiąt minut później, mogłaby mieć zupełnie inny finał.

Kiedy temperatura na zewnątrz spada, jest zbliżona do zera lub osiąga minusowe wartości nietrudno o tragedię. Jak wskazują lata doświadczeń, okres zimowy stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia zwłaszcza osób bezdomnych, samotnych, a także nadużywających alkoholu. Każdego roku odnotowuje się przypadki zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu. Mając to na uwadze policjanci na co dzień podejmują wzmożone działania, zmierzające do zapobiegania tego typu zdarzeniom.