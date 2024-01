Podziękowania dla policjantów Wydziału Ruchu Drogowego trzebnickiej komendy

Do Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy komisarza Grzegorza Maciąga wpłynęły podziękowania od kobiety, która była uczestnikiem kolizji, do której doszło na terenie gminy Wisznia Mała. Kobieta postanowiła docenić profesjonalizm oraz wysoką kulturę policjantów ruchu drogowego, którzy zostali skierowani do obsługi zdarzenia.