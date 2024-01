Stracił 140 tys. zł inwestując w kryptowaluty Data publikacji 24.01.2024 Powrót Drukuj 53-letni mieszkaniec powiatu kozienickiego stracił 140000 zł inwestując w kryptowalutę. Cały proceder trwał kilkanaście dni. Mężczyzna poprzez giełdę kryptowalut chciał zainwestować swoje pieniądze. Licząc na zyski, stał się ofiarą oszustwa. Zrozumiał to wówczas, gdy nie otrzymał rzekomo zarobionych pieniędzy na platformie, a stracił swoje oszczędności. Wówczas zgłosił sprawę na Policję.

W poniedziałek (22.01.2024) do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach zgłosił się 54-letni mieszkaniec powiatu kozienickiego, który został oszukany przy inwestycjach w kryptowaluty. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że od stycznia kontaktował się z nim telefonicznie z rzekomym przedstawiciele platformy giełdy kryptowalut. Pokrzywdzony zawierzył rozmówcy, który poinformował go, że na jego koncie zgromadzone są duże środki z inwestycji. Aby je wypłacić, polecił pokrzywdzonemu wpłacenie kwoty 140 tys. zł na platformę. Obiecywał przy tym, że zostaną zwrócone również z wpłaconą kwotą 140 tys. zł. Niestety mężczyzna dał się przekonać i kilka dni później rozpoczął współpracę z nieznajomym i przelał pieniądze do różnych odbiorców poprzez pośredników płatności, które wskazał mu oszust. Gdy środki rzekomo wypracowane na koncie inwestycyjnym nie pojawiły się na koncie bankowym zgłaszającego, wówczas zrozumiał, że został oszukany.

Cały proceder odbył się po uprzednim zainstalowaniu przez pokrzywdzonego programu do zdalnej obsługi pulpitu komputerowego.