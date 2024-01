11 osób odpowie za karuzelę podatkową i wyłudzenie 6 mln zł Data publikacji 25.01.2024 Powrót Drukuj Śledczy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z katowickiej komendy wojewódzkiej zakończyli postępowanie przeciwko 11 osobom, które wystawiały faktury poświadczające zakup fikcyjnego towaru. Ich proceder doprowadził do uszczuplenia należności z podatku VAT wartości co najmniej 6 milionów złotych. Sprawcy mają od 33 do 58 lat i zarzuca się im popełnienie 84 przestępstw. Do Sądu Okręgowego w Rybniku trafił właśnie akt oskarżenia.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli kolejne skomplikowane postępowanie dotyczące karuzeli podatkowej. Śledczy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która działała w latach 2014 - 2015 roku w Rybniku i innych miastach na terenie kraju. Działanie sprawców polegało na wystawianiu faktur, dokumentujących fikcyjny obrót tzw. towarem szybko zbywalnymi tj. kawą, napojami energetyzującymi, kremem czekoladowym i jednorazowymi maszynkami do golenia, a także sprzętem budowlanym oraz wprowadzaniu. Fikcyjny obrót towarami wprowadzano do księgowości prowadzonych firm, a następnie rozliczano w składanych deklaracjach skarbowych, w celu uzyskania z urzędów skarbowych nienależnego zwrotu podatku VAT. Sprawcy posługiwali się wieloma podmiotami gospodarczymi, aby uwierzytelnić nieuczciwy proceder.

W czasie swojej działalności sprawcy doprowadzili bądź usiłowali doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 6 milionów złotych. Sprawcom zarzucono dodatkowo udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwo prania pieniędzy, które w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm i wykonywali przelewy na rzecz kolejnych uczestniczących w przestępczej „karuzeli” kontrahentów.

Śledczy zebrali materiał dowodowy pozwalający na skierowanie przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach do Sądu Okręgowego w Rybniku aktu oskarżenia wobec 11 podejrzanych w wieku od 33 do 58 lat, którym zarzucono łącznie popełnienie 84 przestępstw.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się ze sobą i poręczenia majątkowego. Na ujawnionych w toku postępowania i stanowiących własność podejrzanych udziałach w spółkach i nieruchomościach o wartości 960 tys. zł prokurator ustanowił zabezpieczenie majątkowe.