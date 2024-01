Groził policjantowi pozbawieniem życia, po jak został zatrzymany, bo pijany i bez prawa spowodował kolizję drogową Data publikacji 25.01.2024 Powrót Drukuj O skrajnej nieodpowiedzialności można mówić w przypadku 48-latka, który wsiadł za kierownicę bez prawa jazdy i z ponad trzema promilami alkoholu w organizmie. Mężczyzna uszkodził dwa zaparkowane pojazdy, a swoją jazdę zakończył w rowie. Do tego znieważył jednego z interweniujących policjantów i groził mu pozbawieniem życia. 48-latek usłyszał trzy zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę (21.01.2024) około godziny 23.00 dyżurny ciechanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w miejscowości Niechodzin na ul. Przyjaznej. Z relacji zgłaszającego wynikało, że sprawca tego zdarzenia oddalił się z miejsca. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. W trakcie dojazdu, na ul. Głównej w Niechodzinie mundurowi zauważyli opla w rowie. Policjanci podejrzewali, że kierujący tym autem mógł doprowadzić do zdarzenia drogowego. Mężczyzna był pod widocznym działaniem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 3 promile alkoholu.



Zgłaszający potwierdzili, że sprawcą zdarzenia był kierujący oplem. W systemach informatycznych policjanci ustalili, że zgodnie z decyzją starosty 48-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego ma zatrzymane prawo jazdy. W trakcie interwencji mężczyzna zachowywał się agresywnie. Znieważył jednego z policjantów słowami wulgarnymi i groził mu pozbawieniem życia.



48-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a pojazd opel został odholowany na parking strzeżony. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, znieważenia funkcjonariusza publicznego i gróźb karalnych. Przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za popełnione przestępstwa 48-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów nie krótszy niż 3 lata.



W tym przypadku na szczęście nie doszło do tragedii, ale warto zastanowić się nad skutkami „procentów za kierownicą”. Już niewielka ilość alkoholu powoduje zmniejszenie szybkości reakcji, ograniczenie pola widzenia, błędną ocenę odległości i szybkości i znaczne obniżenie koncentracji.

Apelujemy o trzeźwość za kierownicą i o odpowiednie reakcje na nietrzeźwych kierowców.



(KWP zs. w Radomiu / kp)