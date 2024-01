Policjanci zatrzymali podejrzanego o pobicie – kolejne miesiące spędzi w areszcie Data publikacji 25.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu zatrzymali podejrzanego o pobicie mężczyzny, który z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Zatrzymany 38-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żaganiu zastosował wobec niego areszt na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

W Żaganiu w jednym z hoteli pracowniczych 20 stycznia br. doszło do pobicia 39-letniego mężczyzny, który z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Przybyli na miejsce policjanci wykonali niezbędne czynności, ustalili i zatrzymali sprawcę tego przestępstwa. Zatrzymany to 38-letni mężczyzna. Usłyszał zarzut spowodowania obrażeń ciała poprzez wielokrotne zadawanie ciosów nieustalonym narzędziem, bicie po głowie i kopanie po ciele pokrzywdzonego, a także kierowanie wobec niego gróźb karalnych.



Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował wniosek o areszt wobec zatrzymanego. We wtorek (23 stycznia) na posiedzeniu aresztowym Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec 38-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.



( KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)