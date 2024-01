Auta były kradzione metodą „na lawetę”. Sześć pojazdów odzyskanych przez policjantów Data publikacji 25.01.2024 Powrót Drukuj Świebodzińscy policjanci z wydziału kryminalnego odzyskali sześć skradzionych pojazdów. Jest to wynik działań związanych z kradzieżą samochodu na terenie powiatu świebodzińskiego. Podczas realizacji czynności na przestrzeni siedmiu dni od zgłoszenia kradzieży, odzyskano nie tylko zgłoszone auto, ale także pięć innych utraconych na terenie Niemiec. Te kradzione były metodą „na lawetę”. Zatrzymany w związku ze sprawą został 35-letni mieszkaniec powiatu słubickiego.

Sprawy związane z kradzieżami pojazdów nie są proste w prowadzeniu. Każdorazowo jednak, z uwagi na powagę czynu do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia sprawców niezbędna jest ogromna determinacja operacyjna i procesowa. W styczniu do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie zgłosił się poszkodowany, któremu skradziono samochód. Uległ on awarii na drodze pomiędzy miejscowościami Wilkowo – Borów. Auto było pozostawione przy drodze. Policjanci natychmiast podjęli czynności, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Wysiłek policjantów z pionu kryminalnego doprowadził do zabezpieczenia śladów, ich analizy, a w ostateczności ustalenia pojazdu, którym dokonano kradzieży. Dalsze czynności pozwoliły wskazać osobę podejrzewaną o dokonanie kradzieży z włamaniem. Podczas wykonywanych czynności policjanci nie tylko zatrzymali mężczyznę, ale dotarli do wiedzy gdzie znajduje się skradziony pojazd. Na miejscu, w wyniku przeszukania posesji odnaleziono. nie jeden,… a aż sześć skradzionych aut. Jeden utracony na terenie powiatu świebodzińskiego, pięć kolejnych figurowało jako skradzione na terenie Niemiec. Łączna wartość odzyskanych aut to blisko 60 tysięcy złotych. Mężczyzna, 35-letni mieszkaniec powiatu słubickiego przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu nawet kara pozbawienia wolności do lat 10.

aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

