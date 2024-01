Kobieta poproszona o pomoc z premedytacją okradła seniorkę. W wyniku natychmiastowych działań kryminalnych podejrzana została ustalona i zatrzymana Data publikacji 25.01.2024 Powrót Drukuj Schorowana seniorka podczas zakupów w sklepie upuściła portfel. Mając problem z jego odnalezieniem o pomoc poprosiła młodszą kobietę, która co prawda znalazła zgubę, ale nie oddała jej właścicielce, tylko schowała w swojej torebce i wyszła ze sklepu. Już po dwóch godzinach nieuczciwa kobieta została ustalona i zatrzymana przez złotoryjskich kryminalnych. Usłyszała trzy zarzuty popełnienia przestępstwa.

Do Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi zgłosiła się 72-latka, która poinformowała, że kobieta, którą poprosiła o pomoc w sklepie, ukradła jej portfel, w którym znajdowały się dokumenty, karta bankomatowa i pieniądze.

Zgłaszająca wyjaśniła, że w trakcie zakupów wyciągnęła z torebki portfel, który niefortunnie wypadł jej z rąk. Podejrzewała, że wpadł pod regały, ale ze względu na schorzenia i ograniczoną sprawność fizyczną nie była w stanie sama sprawdzić, gdzie on się znajduje. O pomoc poprosiła przechodzącą młodszą kobietę, która kilkukrotnie sprawdzając przestrzeń pod regałami, poinformowała seniorkę, że nie ma tam jej portfela, po czym kontynuowała swoje zakupy. W tym czasie seniorka poprosiła o pomoc obsługę sklepu. Pracownicy również nie znaleźli portfela, ale postanowili odtworzyć zapisy kamer monitoringu. Wtedy okazało się, że portfel został odnaleziony i skradziony przez kobietę, którą seniorka poprosiła o pomoc. Na nagraniach monitoringu widać jak kobieta schyla się, zagląda pod regały, po czym odwraca uwagę seniorki i w tym czasie wyjmuje portfel spod regału i chowa go do swojej torebki.

Policjanci natychmiast zaczęli działać w sprawie. Po ustaleniu rysopisu podejrzanej podjęli czynności zmierzające do jej zatrzymania. Szybko wpadli na jej trop. Zatrzymali środek komunikacji publicznej, którym podróżowała kobieta, a następnie ku jej zdziwieniu zatrzymali ją i doprowadzili do Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi. Okazało się, że podejrzana oprócz kradzieży portfela dwukrotnie usiłowała wykorzystać kartę bankomatową należącą do seniorki. Bezpośrednio po kradzieży próbowała zapłacić za zakupy w innym sklepie, a następnie usiłowała wypłacić pieniądze z bankomatu. Obie próby okazały się nieskuteczne.

Funkcjonariusze odzyskali skradzioną gotówkę i wyrzucony przez podejrzaną portfel z dokumentami. Mienie zostało zwrócone 72-latce, która nie kryła wdzięczności. Zatrzymana kobieta usłyszała trzy zarzuty popełnienia przestępstwa. O jej dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.

