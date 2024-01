Policjantka na urlopie przyczyniła się do zatrzymania nietrzeźwej kierującej Data publikacji 25.01.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowa z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, starszy sierżant Sylwia Ratowicz, pokazała, że nawet na urlopie myśli o bezpieczeństwie innych i reaguje na łamanie prawa. Dowodem na to jest jej działanie, które finalnie pozwoliło wyeliminować z ruchu nietrzeźwą kierującą stanowiącą zagrożenie dla siebie i innych użytkowników dróg. 52-latka, która zdecydowała się wsiąść za kierownicę auta po spożyciu znacznych ilości alkoholu, kilkukrotnie niemal doprowadziła do czołowego zderzenia z innymi pojazdami. Jak się okazało, skrajnie nieodpowiedzialna kierująca w organizmie miała aż 2,7 promila alkoholu! Za jazdę w takim stanie grozi jej teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności i długoletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjantka podróżując własnym autem, na terenie gminy Nowa Ruda zauważyła, że kierująca jadąca przed nią wykonuje „nietypowe” manewry. Kobieta poruszała się od jednej krawędzi jezdni do drugiej, zjeżdżała na pobocze oraz podejmowała próby wyprzedzania w miejscach zabronionych i w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu drogowego. Kilkukrotnie doprowadziła niemal do czołowego zderzenia z innymi pojazdami.

Funkcjonariuszka natychmiast zareagowała na niebezpieczne zachowanie kierującej, ponieważ podejrzewała, że może się ona znajdować pod wpływem alkoholu. Przekazała informację o stwarzającej zagrożenie na drodze kobiecie dyżurnemu Komisariatu Policji w Nowej Rudzie. Sama postanowiła natomiast jechać za samochodem, podejmując próby zatrzymania go. Była również cały czas w kontakcie z oficerem dyżurnym, przekazując mu dane o aktualnej lokalizacji.

Dzięki przekazywanym przez mundurową informacjom, do działań szybko włączył się patrol będący w służbie, który przy użyciu sygnałów uprzywilejowania doprowadził do zatrzymania 52-letniej kierującej. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że siedząca za kierownicą kobieta miała aż 2,7 promila alkoholu w organizmie! Próbowała się ona jeszcze tłumaczyć, że jechała zygzakiem, ponieważ omijała dziury na jezdni, ale powód jej niebezpiecznego zachowania był oczywisty.

Nietrzeźwa mieszkanka powiatu wałbrzyskiego odpowie teraz przed sądem za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Jest to przestępstwo zagrożone nie tylko karą do 3 lat pozbawienia wolności i wysoką grzywną, ale również zakazem prowadzenia podjazdów nawet do 15 lat oraz wysokim świadczeniem pieniężnym.

Czujność starszej sierżant Sylwi Ratowicz i podjęte przez nią sprawne działania pozwoliły wyeliminawać z ruchu kierującą realnie zagrażającą innym użytkownikom dróg. Swoim zachowaniem potwierdziła ona znaną powszechnie maksymę, że policjantem jest się zawsze, nie tylko na służbie.

Pamiętajmy!

Nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, czyli również dla nas i naszych bliskich. Dlatego zawsze reagujmy, gdy widzimy kogoś, kto wsiada za kierownicę po alkoholu. Wystarczy przekazać informację o tym fakcie policjantom, aby przyczynić się do wyeliminowania z ruchu pijanego kierowcy, tym samym chroniąc czyjeś życie i zdrowie. Każda osoba mająca podejrzenia, że ktoś prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, może o każdej porze powiadomić funkcjonariuszy pod numerem telefonu 112 . Policjanci natychmiast sprawdzą każdy taki sygnał.

podkom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Kłodzku

podinsp. Wioletta Martuszewska

tel. 606 754 529