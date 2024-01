Jesteśmy dla Was! - piękne podziękowania za zaangażowanie i profesjonalizm policjantów Data publikacji 26.01.2024 Powrót Drukuj Do zielonogórskich policjantów trafił piękny list. Jego autor dziękuje policjantom za ich służbę i trud w zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa. To bardzo miłe chwile, kiedy trudna policyjna służba zostaje doceniona i to „dziękuję” ma dla mundurowych duże znaczenie motywując ich do dalszej pracy.

Wielokrotnie pokazywaliśmy przykłady, że zielonogórskim policjantom hasło „pomagamy i chronimy” stale przyświeca w codziennej służbie, a słowa roty ślubowania „…strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…” nie raz wypełniają w praktycznym działaniu. Oczywiście mundurowi nie robią tego dla poklasku i pochwał, ale jest im zawsze bardzo miło kiedy ktoś doceni ich służbę. Takie „dziękuję” ma dla policjantów duże znaczenie, pozwala im wzmocnić wiarę w sens swojej służby i motywuje do dalszych działań.

Do zielonogórskiej komendy trafił wyjątkowy list. Jego autor w imieniu swoim i swojej rodziny dziękuje policjantom za ich służbę i poświęcenie, zwracając się do mundurowych „Szanowni Bohaterowie”. Autor listu docenia rolę służb mundurowych w działaniach na rzecz ochrony społeczeństwa. Podkreśla również, jak ważne jest podziękowanie dla rodzin policjantów, które nie mogą cieszyć się obecnością swoich bliskich tak często jak by chciały.

Z listu wynika, że autor jest obcokrajowcem, który już kilka lat mieszka z rodziną w Polsce. Serdecznie życzymy zarówno jemu, jak i jego bliskim, aby w naszym kraju i w Zielonej Górze czuli się dobrze i bezpiecznie. Dziękujemy za miłe słowa i za włożenie starań w napisanie listu oraz przekazanie go zielonogórskim policjantom.