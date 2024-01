Na wodzie, z lądu i powietrza – policjanci i strażacy cały czas poszukują zaginionego 29-latka Data publikacji 26.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci wspólnie ze strażakami nie ustają w poszukiwaniach za mężczyzną, który tydzień temu zaginął w okolicach Kłopotowa w powiecie gorzowskim. Poszukiwania przy wykorzystaniu łodzi motorowych i dronów prowadzone są głównie w dorzeczu Warty. Warunki są trudne i wymagające, gdyż poszukiwań jest bardzo rozległy – to rozlewiska rzeki, które przed tygodniem były skute lodem. Apelujemy do każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje o losie zaginionego mężczyzny, aby skontaktował z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub zadzwonił na numer alarmowy 112.

Od ponad tygodnia gorzowscy policjanci wspierani strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz druhami wielu ochotniczych jednostek prowadzą poszukiwania zaginionego mężczyzny. Przypominamy, że 29-letni mieszkaniec powiatu gorzowskiego ostatni raz widziany był w czwartkowy wieczór (18 stycznia) w okolicach rozlewiska Warty w Kłopotowie.

FOTOKOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAGINIONEGO 29-LATKA

Po otrzymaniu informacji o zaginięciu policjanci Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęli działania poszukiwawcze, koncentrując się na miejscach, gdzie miał znajdować się zaginiony mężczyzna. To teren rozlewisk rzeki Warty – od okolic Kłopotowa w kierunku Kostrzyna nad Odrą. W ubiegłym tygodniu hektary rozlewisk z uwagi na niską temperaturę skute były lodem, co dodatkowo utrudniało poszukiwania. Poza policjantami, w działaniach aktywny udział w działaniach biorą również funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z okolicznych miejscowości. Te prowadzone są z lądu, wody oraz powietrza. Policjanci i strażacy przy wykorzystaniu łodzi motorowych przeczesują rozlewiska i koryto rzeki Warty, prowadząc działania aż do Kostrzyna nad Odrą. Teren sprawdzany jest także z lądu przy wykorzystaniu quadów i pojazdów terenowych oraz z powietrza przy wykorzystaniu dronów, które swoim zasięgiem obserwacji obejmują duże obszary terenu. Mimo odwilży, a w konsekwencji topnienia lodu na rozlewiskach działania w dalszym ciągu prowadzone są w bardzo trudnych warunkach – policjanci i strażacy przemieszczają się mokradłach i dorzeczu. Poza zaangażowaniem w poszukiwania i odnalezieniem zaginionego mężczyzny muszą skupiać się również na swoim bezpieczeństwie.

Apelujemy do każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje o losie zaginionego mężczyzny, aby skontaktował z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub zadzwonił na numer alarmowy 112.

