„Na rondzie w lewo pierwszym zjazdem” – policjanci zapobiegli niebezpiecznej sytuacji na drodze

Data publikacji 26.01.2024

Z całą pewnością można stwierdzić, że wczoraj (25.01) około godziny 10, patrolujący ulice miasta zielonogórscy policjanci ruchu drogowego znaleźli się we właściwym miejscu i czasie na rondzie PCK. Dzięki temu zauważyli niebezpieczny manewr i uniemożliwili dalszą jazdę 60-letniemu mężczyźnie, który na rondzie wjechał „pod prąd”. Policjantom tłumaczył, że tak poprowadziła go nawigacja. Zdarzenie to zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.