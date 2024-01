Policjanci pomogli starszemu mężczyźnie i odnaleźli zaginioną nastolatkę Data publikacji 26.01.2024 Powrót Drukuj Ratowanie życia i zdrowia jest priorytetem w codziennej służbie każdego policjanta. W poszukiwaniach osób bardzo ważny jest czas i wszelkie wskazówki, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. W wielu sytuacjach liczy się każda minuta. Kolbuszowscy kryminalni pomogli 78-latkowi, który pod nieuwagę personelu wyszedł z placówki medycznej i się zgubił. Odnaleźli też zaginioną nastolatkę.

Wczoraj po godzinie 17.00, policjanci z wydziału kryminalnego, jadący ul. Plac Wolności w Kolbuszowej, zwrócili uwagę na starszego mężczyznę. Senior miał problemy z poruszaniem się, a jego zachowanie wskazywało, że nie wie, gdzie się znajduje i może potrzebować pomocy. Funkcjonariusze zatrzymali się i zaczęli z nim rozmawiać. Starszy mężczyzna wypowiadał tylko pojedyncze słowa, nie potrafił powiedzieć, gdzie mieszka i co robi w tym miejscu. Policjanci udzielili mu schronienia w radiowozie. W trakcie rozmowy mężczyzna powtarzał słowa wskazujące, że mógł być w jednej z placówek medycznych w Kolbuszowej.

Idący tym tropem, policjanci wspólnie z mężczyzną pojechali do jednego ze szpitali. Jak się okazało, 78-latek był w tej placówce na zabiegu medycznym i miał oczekiwać na transport, który odwiezie go do domu. Niezauważony przez personel wyszedł ze szpitala.

Dzięki reakcji i pomocy policjantów starszy mężczyzna szczęśliwie wrócił do miejsca zamieszkania.