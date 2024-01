Wrocławscy policjanci poszukują osób, które mogą posiadać informacje w sprawie napaści na motorniczą Data publikacji 26.01.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole prowadzą czynności w sprawie napaści na motorniczą wrocławskiego MPK, do której doszło 19 stycznia br., we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej. Wizerunek sprawcy ataku oraz przebieg przedmiotowego zdarzenia zarejestrowały kamery monitoringu. W przypadku rozpoznania mężczyzny z nagrania prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole pod nr tel.: 47 87 146 05, 47 87 145 25, najbliższą jednostką Policji lub pod nr alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość.

W dniu 19 stycznia br. przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu doszło do napaści na motorniczą wrocławskiego MPK . Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole wykonali w tej sprawie szereg czynności i ustaleń w tym także operacyjnych, które dotychczas nie przyczyniły się do zatrzymania sprawcy tego czynu.

Policjanci publikują wizerunek mężczyzny, który zaatakował motorniczą MPK Wrocław. W przypadku rozpoznania, widocznego na nagraniu, mężczyzny prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole pod nr tel .: 47 87 146 05, 47 87 145 25, najbliższą jednostką Policji lub pod nr alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość.

