W takiej sytuacji liczy się każda sekunda. Wałbrzyscy policjanci uratowali życie 72-latkowi Data publikacji 26.01.2024 Powrót Drukuj „Pomagamy i chronimy” – te słowa nabierają szczególnego znaczenia, kiedy zagrożone jest życie ludzkie. Interwencję związaną z tego typu zdarzeniem wczoraj po południu przeprowadzili wałbrzyscy policjanci pionu prewencji z pierwszego komisariatu. Funkcjonariusze otrzymali sygnał, że w jednym z mieszkań na Piaskowej Górze znajduje się mężczyzna, który najprawdopodobniej potrzebuje pomocy. Decyzja mundurowych nie mogła być inna. Trzeba było siłowo wejść do środka, by ratować poszkodowanego. Do czasu przyjazdu specjalistów policjanci udzielali seniorowi niezbędnej pomocy i nadzorowali jego czynności życiowe.

Funkcjonariusze codziennie w swojej służbie wypełniają rotę ślubowania, jaką składali wstępując w policyjne szeregi. Zdarza się więc tak, że słowa „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli” nabierają wyjątkowego znaczenia, szczególnie w dniu, w którym dzięki swojemu zaangażowaniu i niezawodności uratują czyjeś życie. Tak było w przypadku policjantów z wydziału prewencji pierwszego komisariatu. Asp. Krzysztof Papuga oraz st. post. Paweł Konopka uratowali życie 72-latkowi. Mężczyzna leżała na podłodze w swoim mieszkaniu i z uwagi na stan zdrowia nie mógł samodzielnie wstać.

Do zgłoszenia doszło w czwartek (25.01.2024) przed godziną 13:00. Wałbrzyski dyżurny otrzymał informację z Centrum Powiadamiana Ratunkowego od zaniepokojonego mężczyzny, któremu sąsiad z piętra powyżej zalewał mieszkanie. Senior dodatkowo nie reagował na pukanie do drzwi. Na miejsce niezwłocznie skierowali się policjanci, którzy potwierdzili, że ktoś jest w środku. Jako że istniało realne zagrożenie dla życia i zdrowia przebywającej w lokalu mieszkalnym osoby, policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Po wyważeniu drzwi zewnętrznych, w łazience na podłodze zauważyli leżącego seniora.