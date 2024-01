35-latek odpowie za zniszczenie mienia o wartości prawie 80 tys. zł Data publikacji 26.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali mężczyznę, który odpowie za zniszczenie mienia. 23 grudnia sprawca uszkodził m.in. kilka wiat przystankowych oraz biletomaty. Sprawca spowodował starty w wysokości prawie 80 tys. zł. Dzięki intensywnej pracy kryminalnych mężczyzna usłyszał osiem zarzutów. Teraz grozi mu kara nawet 5 lat więzienia.

We wtorek, 23 grudnia 2023 roku policjanci odebrali zgłoszenie o zniszczeniu kilku wiat przystankowych m.in. przy ul. Podwale Przedmiejskie, Głębokiej oraz Elbląskiej. Oprócz wiat sprawca zbił też szyby w jednym z lokali przy ul. Długie Ogrody. Policjanci przyjęli zawiadomienie, przesłuchali świadków i zaczęli szukać sprawcy. Od początku nad sprawą pracowali kryminalnymi z gdańskiej komendy miejskiej, którzy zabezpieczyli monitoringi i rozmawiali z osobami mogącymi mieć informacje na temat sprawcy.

W tym czasie śledczy wykonywali czynności procesowe. Policjanci przesłuchiwali kolejnych świadków i analizowali zgromadzony materiał dowodowy. Kryminalni szczegółowo sprawdzili zabezpieczone nagrania oraz wszystkie zdobyte w sprawie informacje. Dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu wytypowali mężczyznę, który mógł mieć związek z tymi przestępstwami. Podczas swojej pracy kryminalni sprawdzili, że do podobnych zdarzeń doszło również na terenie dzielnicy Wrzeszcz, gdzie doszło do zniszczenia m.in. biletomatów, falomatów oraz rowerów. Policjanci powiązali te sprawy i okazało się, że ten trop był właściwy. Mężczyzna w minioną środę został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Jeszcze dziś 35-latek słyszy osiem zarzutów za zniszczenia mienia o wartości prawie 80 tys. zł.Za zniszczenie mienia grozi mu teraz 5 lat pozbawienia wolności.