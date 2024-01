Policjanci zatrzymali „odbieraka” i odzyskali mienie, które chwilę wcześniej przekazała mu oszukana Seniorka Data publikacji 26.01.2024 Powrót Drukuj Kara wieloletniego więzienia grozi 28-latkowi z województwa pomorskiego, który wraz z innymi osobami, oszukał metodą „na wypadek” mieszkankę Włocławka. Policyjni wywiadowcy zatrzymali go chwilę po tym, jak odebrał pieniądze i biżuterię od nieświadomej oszustwa Seniorki. Odzyskali też mienie przekazane mu przez kobietę na wpłatę „kaucji”.

Do oszustwa doszło w miniony wtorek, 23 stycznia po godzinie 16.00. Wówczas na telefon stacjonarny 71-letniej włocławianki zadzwoniła kobieta, która podała się za jej córkę. Płacząc poinformowała, że spowodowała wypadek. Potrąciła ciężarną i teraz grozi jej więzienie. W rozmowę włączyła się także „policjantka”, która uspokajała zdenerwowaną seniorkę i zapewniała, że pomoże córce wyjść na wolność. Aby tak się jednak stało, potrzebna była wpłata kaucji. Zgromadzoną w tym celu gotówkę i biżuterię włocławianka miała przekazać przybyłemu do niej „gońcowi z prokuratury”. Tak też zrobiła. Gdy po pewnym czasie zorientowała się, że to oszustwo, powiadomiła prawdziwych stróżów prawa.

Na szczęście przestępca był już wtedy w rękach policjantów. Ci, choć nie mieli jeszcze zgłoszenia o oszustwie, po raz kolejny wykazali się intuicją. Kierowani policyjnym doświadczeniem, wywiadowcy z Włocławka, zwrócili podczas patrolu uwagę na mężczyznę, który wydał się im niespokojny. Nerwowo rozglądał się na boki, a gdy podjechali bliżej, przyśpieszył kroku. Policjanci postanowili ustalić przyczynę takiego zachowania.

Mężczyzną okazał się 28-letni mieszkaniec Gdańska. Sprawdzenie w policyjnej bazie wykazało, że jest poszukiwany przez tamtejszy sąd do ustalenia miejsca pobytu i odbycia kary 15 dni aresztu za popełnione wykroczenie. Miał też przy sobie amfetaminę.

Dodatkowo funkcjonariusze znaleźli przy gdańszczaninie biżuterię oraz po kilka tysięcy złotych i euro, których posiadania nie był w stanie wyjaśnić. Gdy policjanci ustalali źródło pochodzenia tych rzeczy, do dyżurnego wpłynęło zgłoszenie od oszukanej Seniorki. Wtedy wyszło na jaw, że zabezpieczone przez funkcjonariuszy mienie pochodzi właśnie z tego przestępstwa.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzut oszustwa oraz nielegalnego posiadania substancji psychotropowej.

Wczoraj, 25 stycznia policjanci doprowadzili podejrzanego do prokuratury. Dzisiaj natomiast odbędzie się posiedzenie sądu w zakresie zastosowania wobec niego tymczasowego aresztu. Trwają dalsze ustalenia w sprawie.

Po raz kolejny przypominamy, że policjanci nigdy nie dzwonią w sprawie przekazania gotówki i nie wypytują o posiadane oszczędności. Jeżeli odbierzemy tego typu telefon, kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania i nie informujmy o posiadanej gotówce. Nie przekazujmy nieznajomym pieniędzy ani innych wartościowych przedmiotów. Nie podawajmy również swoich danych osobowych ani haseł do logowania.

( KWP w Bydgoszczy / kc)

