Dzierżoniowscy policjanci z narażeniem życia ratowali ludzi z płonącego budynku Data publikacji 26.01.2024 Powrót Drukuj 24 stycznia po godzinie 18:00 w Bielawie, nieopodal miejscowego komisariatu, doszło do pożaru poddasza trzypiętrowego budynku mieszkalnego. Na miejsce zadysponowano wszystkie służby. Jako pierwsi, jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej, pod wskazanym adresem pojawili się bielawscy policjanci - st. sierż. Przemysław Pankowski i st. post. Dorota Tkaczyk. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do ewakuacji mieszkańców.

Gdy mundurowi dotarli na miejsce ogień objął już swoim zasięgiem znaczną część poddasza budynku. Jego rozprzestrzenianie się podsycał silny wiatr. Co więcej, w pewnym momencie zaczął zapadać się strop, a widoczność ograniczało duże zadymienie.

Pomimo tak trudnych warunków, które stwarzały realne zagrożenie dla życia, policjanci bez chwili zastanowienia wbiegli do budynku, by jak najszybciej dotrzeć do wszystkich lokali i ewakuować mieszkańców znajdujących się w poważnym niebezpieczeństwie.

Niektórzy z nich nie byli nawet świadomi zagrożenia. Większość lokatorów była w stanie o własnych siłach opuścić płonący budynek, jednak jedną z osób mundurowi musieli wynieść, gdyż sama nie była w stanie się poruszać.

Bardzo szybko na miejscu pojawiły się też kolejne policyjne patrole i pozostałe służby. Podczas wspólnych działań mundurowi ewakuowali łącznie 25 osób. To z jak dużym zagrożeniem zmagali się ratujący mieszkańców funkcjonariusze świadczy fakt, że jeden ze strażaków podczas akcji doznał poparzeń, a st. sierż. Przemysławowi Pankowskiemu musiano podać tlen, w związku z zatruciem tlenkiem węgla.