Wrocławscy policjanci zatrzymali sprawcę ataku na motorniczą Data publikacji 26.01.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole prowadzą czynności w sprawie napaści na motorniczą wrocławskiego MPK, do której doszło 19 stycznia br., we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej. Sprawca ataku został dziś zatrzymany przez policjantów z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto. 40-letni podejrzewany o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (motorniczej wrocławskiego MPK) odpowie teraz przed sądem i przebywa już w policyjnym areszcie.

W dniu 19 stycznia br. przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu doszło do napaści na motorniczą wrocławskiego MPK . Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole wykonali w tej sprawie szereg czynności i ustaleń w tym także operacyjnych, które początkowo nie przyczyniły się do zatrzymania sprawcy tego czynu.

