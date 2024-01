Policjanci w całej Polsce zagrali z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Data publikacji 29.01.2024 Powrót Drukuj W niedzielę, 28 stycznia, odbył się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego motto „Tutaj wszystko gra OK!” wybrzmiało także wśród polskich policjantów. Wczorajszy dzień był pełen emocji, ale dla nas przede wszystkim niezwykle ważne było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim wolontariuszom i darczyńcom.

Naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obecność umundurowanych policjantów prewencji dawała poczucie bezpieczeństwa wolontariuszom i wszystkim darczyńcom, czemu wielokrotnie dawali wyraz pozdrawiając naszych policjantów. Na wdzięczność zasługują także policjanci pionu kryminalnego i policyjni wywiadowcy, którzy niewidoczni „po cywilu” byli obecni na organizowanych imprezach, mając za zadanie wychwycić te osoby, które mogą zakłócać porządek publiczny i przebieg tych wydarzeń.

Dzięki wytężonej służbie policjantów możemy uznać 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za niezwykle bezpieczny. Odnotowaliśmy tylko kilka incydentów.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa podczas WOŚP czuwało kilkanaście tysięcy policjantów. Byliśmy obecni wszędzie tam, gdzie odbywały się lokalne imprezy organizowane przez sztaby WOŚP oraz gdzie prowadzone były zbiórki pieniędzy przez wolontariuszy. Nie mogło nas także zabraknąć na Błoniach PGE Narodowego, gdzie odbył się główny finał z Jurkiem Owsiakiem na czele, skąd poleciało symboliczne „światełko do nieba”.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, stał się również okazją do spotkań z funkcjonariuszami na stoiskach promocyjnych w trakcie pikników odbywających się w całym kraju. Policjanci nie tylko rozmawiali o bezpieczeństwie, ale także zaprezentowali sprzęt służbowy, który wykorzystują na co dzień w służbie na rzecz bezpieczeństwa naszych obywateli. To zarówno oznakowane jak i nieoznakowane radiowozy, pojazdy specjalistyczne (m.in. ambulans pogotowia ruchu drogowego, ambulans kryminalistyczny), ale również specjalistyczny sprzęt (m.in. roboty pirotechniczne, opancerzony pojazd „TUR”).

W całym kraju mundurowi brali czynny udział w biegach charytatywnych oraz licytacjach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na rzecz tegorocznego Finału WOŚP pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji insp. Marek Boroń przekazał zestaw piśmienniczy w eleganckim etui z drewna olchowego, lakierowanego ręcznie, w skład którego wchodzą pióro wieczne oraz długopis z ringiem w barwach narodowych, a także czarne etui skórzane. Na produktach umieszczony jest subtelny logotyp Policji.

Zachęcamy do licytacji, która trwa do 8 lutego br.

Cały czas zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w wielu trwających, policyjnych aukcjach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

