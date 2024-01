Liczyła się każda minuta. Zaginiony 85-latek odnaleziony przez policjantów Data publikacji 29.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich odnaleźli 85-letniego mężczyznę, który kilka godzin w środku nocy, jedynie w bieliźnie i bez butów błąkał się po Drezdenku. Poszukiwania zaginionego były związane ze stanem jego zdrowia oraz faktem, że temperatura powietrza spadła poniżej zera, a mężczyzna kompletnie nie był przygotowany na takie warunki. Po kilku godzinnych intensywnych poszukiwań 85-latek został odnaleziony przez policjantów. Przemarznięty, ale co najważniejsze bez żadnych widocznych obrażeń został przekazany służbom medycznym.

Poszukiwania osób zaginionych, to bardzo ważna część policyjnej służby. W takich przypadkach nie ma czasu i miejsca na najmniejszy błąd, czy chwilę wahania. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu policjantów udaje się zapobiec wielu tragediom.



Tak było również ostatniej nocy z niedzieli na poniedziałek (28/29 stycznia). To wtedy do policjantów dotarła informacja od zaniepokojonej rodziny o 85-letnim mężczyźnie, mieszkańcu Drezdenka, który wyszedł z domu i nie ma z nim żadnego kontaktu. Sytuacja była bardzo poważna, bo zaginiony wyszedł z domu jedynie w bieliźnie, bez butów, a temperatura spadła poniżej zera stopni Celsjusza. Dodatkowym czynnikiem, który powodował, że życie osoby zaginionej mogło być poważnie zagrożone był stan zdrowia mężczyzny, który miał problemy z pamięcią.



Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Krajeńskich inspektor Tomasz Zgirski ogłosił alarm dla całej jednostki. W poszukiwania zaangażowano policjantów z wszystkich pionów. Działania podjęte przez mundurowych szybko przyniosły rezultat. Około godziny piątej nad ranem zaginiony został odnaleziony przez jeden z policyjnych patroli biorących udział w poszukiwaniach. Mężczyzna został przekazany służbom medycznym. Był przemarznięty, ale co najważniejsze nie posiadał żadnych widocznych obrażeń.



( KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)