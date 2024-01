Włamali się do sklepu z damską bielizną Data publikacji 29.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Grudziądza zatrzymali dwie osoby podejrzane o włamanie do sklepu z bielizną w centrum miasta. Ukradli niemal cały asortyment. Kolejnych dwóch trafiło do aresztu za pomoc w ukrywaniu skradzionego towaru. Wszyscy usłyszeli zarzuty.

W minioną środę, 24 stycznia w godzinach nocnych, grudziądzcy kryminalni ustalili i zatrzymali dwie osoby podejrzane o włamanie do sklepu z bielizną w centrum miasta. Dwaj mężczyźni około godziny 18.00 sforsowali drzwi wejściowe do sklepu, a następnie przy pomocy śmietnika na kołach wywieźli z pomieszczenia niemal cały asortyment, którego wartość oszacowano na około 60 tysięcy złotych.

Dalsze czynności policjantów pozwoliły na ustalenie miejsca ukrycia „łupu”. Następnego dnia cały skradziony towar znalazł się w siedzibie policjantów. W trakcie czynności funkcjonariusze zatrzymali kolejne dwie osoby podejrzane o pomoc w ukrywaniu skradzionych przedmiotów.

Wszyscy usłyszeli zarzuty. 40-latek i 26-latek zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Pozostali, 36-latek i 42-latek, zarzut paserstwa zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności. Do czasu rozprawy będą musieli stawiać się w siedzibie policjantów na dozór.