Stop Agresji Drogowej – niebezpieczny manewr wyprzedzania Data publikacji 29.01.2024 Manewr wyprzedzania zaliczany jest do najbardziej niebezpiecznych w ruchu drogowym. Lekceważąc przepisy możemy doprowadzić do tragicznego w skutkach zdarzenia. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego.

W pierwszych dniach stycznia (7.01.24) na DK10, doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Kierujący pojazdem osobowym, nie stosując się do przepisów ruchu drogowego, rozpoczął manewr wyprzedzania jadących w jednym ciągu kilku pojazdów, w tym ciężarówki. Czujność, rozwaga i zachowanie zimnej krwi nadjeżdżającej z przeciwległego kierunku zapobiegło czołowemu zderzeniu, a tym samym uniknięciu tragicznego wypadku. Ku przestrodze zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym i wyciągnięcia wniosków.

Dla przypomnienia:

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności czy:

- ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu,

- kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął manewru wyprzedzania,

- kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzającego pojazdu lub uczestnika ruchu.

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu.

4. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

- na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,

- na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany (tj. gdy jest sygnalizacja świetlna).

Policjanci przestrzegają, że manewr wyprzedzania zaliczany jest do najbardziej niebezpiecznych w ruchu drogowym. Lekceważąc przepisy dochodzi do tragicznych w skutkach zdarzeń. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i innych uczestników ruchu drogowego.

( KWP w Bydgoszczy / kc)