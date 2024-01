Niecodzienny mail z podziękowaniami dla oficera dyżurnego

Data publikacji 29.01.2024

Tylko dzięki determinacji i dociekliwości komisarza Zbigniewa Cybulskiego, który na co dzień jest oficerem dyżurnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, skradziony z terenu Niemiec rower elektryczny wkrótce trafi do właściciela. Mieszkaniec Berlina podziękował polskim policjantom za tak szybkie i sprawne działanie. Szczególną wdzięczność jednak wyraził wobec naszego Kolegi, kierując do niego, za naszym pośrednictwem, maila.