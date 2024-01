W czasie wolnym zatrzymał podejrzanego o kradzież rozbójniczą Data publikacji 29.01.2024 Powrót Drukuj Jeleniogórski policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę podejrzanego o kradzież rozbójniczą. 25-latek dopuścił się tego czynu w Jeleniej Górze w miniony weekend. Ukradł on w jednym z dyskontów spożywczych towar o wartości ponad 500 złotych, a gdy policjant próbował go zatrzymać, ten szarpał się, kopał i wyrywał. Mienie zostało odzyskane, a mężczyzna został przekazany patrolowi policji wezwanemu na miejsce. Teraz zatrzymany odpowie za popełnione przestępstwo przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymał 25-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież rozbójniczą.

Policjant 26 stycznia, około godziny 17:40, gdy w czasie wolnym od służby robił zakupy w jednym z jeleniogórskich dyskontów spożywczych, zauważył mężczyznę, który wziął z półki artykuły chemiczne, a następnie nie płacąc za nie, wykorzystał okazję i wyszedł drzwiami przeznaczonymi dla klientów wchodzących do sklepu. Policjant natychmiast ruszył za nim. Zatrzymał go tuż przed opuszczeniem przez niego dyskontu. Jednak mężczyzna, chcąc uniknąć konsekwencji, szarpał się, kopał i wyrywał. Okazało się, że jego łupem padł towar o wartości ponad 500 złotych, a zatrzymany to 25-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego.

Został on przekazany patrolowi policji, który został wezwany na miejsce, i trafił do policyjnego aresztu. 25-latek usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Teraz za przestępstwo, o które jest podejrzany, odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz ma on zakaz opuszczania kraju.

( KWP we Wrocławiu / kc)