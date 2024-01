Eskorta rodzącej kobiety do rzeszowskiego szpitala Data publikacji 30.01.2024 Powrót Drukuj Policjant ruchu drogowego z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie wspólnie z funkcjonariuszem ITD, eskortowali samochód, w którym jechała rodząca kobieta. Dzięki pomocy mundurowych kierowca audi i jego pasażerka szybko i bezpiecznie dotarli do szpitala.

W niedzielę (28.01.2024) około godziny 8.00 policjant ruchu drogowego z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie, pełniąc służbę wspólnie z funkcjonariuszem Inspekcji Transportu Drogowego, zwrócił uwagę na audi jadące z dużą prędkością. Kierujący zjechał z autostrady na węźle Rzeszów - Wschód na krajową 97 i jechał w kierunku Rzeszowa. Na wysokości miejscowości Terliczka, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h, samochód jechał o 51 km/h za szybko. Miał na liczniku 151 km/h.

Funkcjonariusze zrównali się z audi i przy użyciu tarczy do zatrzymywania pojazdów, podali kierującemu sygnał do zatrzymania się. Wówczas mężczyzna opuścił szybę i poinformował ich, że wiezie do szpitala swoją żonę, u której rozpoczęła się akcja porodowa. W tej sytuacji liczyła się każda minuta, dlatego mundurowi podjęli decyzję o eskorcie pojazdu do jednego z rzeszowskich szpitali.