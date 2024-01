Dzięki sokołowskim policjantom przed oblicze sądu trafi internetowy przestępca podający się za pracownika banku Data publikacji 30.01.2024 Powrót Drukuj Dzięki skrupulatnej pracy i dokładnym ustaleniom sokołowskich funkcjonariuszy z pionu kryminalnego ustalono sprawcę wyłudzenia pieniędzy podającego się za pracownika banku. 32-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Pewien czas temu do Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim zgłosiła się 63-latka, która poinformowała o tym, że padła ofiarą oszustwa „na pracownika banku”. Kontakt telefoniczny z kobietą nawiązał mężczyzna podający się za pracownika banku, który poinformował ją, że środki na jej koncie bankowym są zagrożone. Rzekomy pracownik banku skrupulatnie poinstruował pokrzywdzoną, co dokładnie ma zrobić. Polecił kobiecie wypłacić pieniądze ze swojego konta, a następnie wpłacić na „bezpieczne” konto poprzez kody systemu płatności mobilnych, które sprawca podawał 63-latce.

Dodatkowo sprawca przełamał zabezpieczenia do konta bankowego syna pokrzywdzonej, skąd wypłacał pieniądze. Mieszkańcy powiatu sokołowskiego zostali pozbawieni łącznie kwoty 26 900 złotych. Policjanci z Wydziału Kryminalnego dzięki skrupulatnym ustaleniom dowiedzieli się, kto stoi za oszustwem. Mundurowych w ustaleniach wspomogli też pracownicy banku.