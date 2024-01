Jak jest zima, to musi być zimno...

Data publikacji 30.01.2024

Kursanci Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, pod czujnym okiem instruktorów Zakładu Interwencji Policyjnych, pomimo ujemnych temperatur i niesprzyjającej pogody, doskonalą swoje umiejętności strzeleckie również na strzelnicy otwartej. Ma to przygotować przyszłych policjantów do prawdziwej służby, którą będą pełnić w różnych warunkach pogodowych w terenie w swoich jednostkach. Policjanci doskonalą się podczas każdej aury wszystko po to, aby skutecznie chronić społeczeństwo, któremu służą.