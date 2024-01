Zrób pierwszy krok! Nowe zasady w rekrutacji - film

Data publikacji 30.01.2024 Powrót Drukuj

Rekrutacja do służby w świętokrzyskiej Policji jest prosta. Na początek wystarczy złożyć dokumenty. Teraz możesz to zrobić w każdej komendzie powiatowej! Czekamy na Ciebie w poniedziałki do godziny 20:00. Na miejscu dowiesz się wszystkich szczegółów, a my odpowiemy na Twoje pytania. Zapraszamy!