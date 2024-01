Policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukradł kilkanaście ton cementu Data publikacji 30.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci ze Starogardu Gdańskiego oraz Lubichowa pracowali nad sprawą kradzieży 446 worków cementu o łącznej wartości ponad 8 tys. zł. W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili i zatrzymali sprawcę tego przestępstwa oraz odzyskali utracone w wyniku kradzieży mienie. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w okresie pomiędzy 24 i 25 stycznia 2024 r. na terenie jednej z miejscowości w gminie Lubichowo. Dyżurny, który otrzymał zgłoszenie w tej sprawie, skierował na miejsce funkcjonariuszy z pobliskiego posterunku, którzy wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzili czynności procesowe oraz zabezpieczyli ujawnione ślady. Sprawą zajęli się również kryminalni ze starogardzkiej komendy. Przeprowadzone w tej sprawie ustalenia, w tym szeroko zakrojona praca operacyjna zakończyły się sukcesem. Policjanci wytypowali i zatrzymali sprawcę tego przestępstwa. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec gminy Lubichowo. Jak ustalili funkcjonariusze sprawca, działał pod przykryciem nocy. Mężczyzna swoim osobowym autem 10-krotnie podjeżdżał na miejsce kradzieży, pakując do swojej osobówki średnio około 45 worków tj. ponad tonę cementu. Po załadowaniu samochodu przewoził skradzione mienie na swoją posesję i po rozładunku ponownie wracał na miejsce przestępstwa.