Podsumowaliśmy ferie zimowe na Opolszczyźnie Data publikacji 30.01.2024 Powrót Drukuj Za nami ferie zimowe. I choć dla wielu osób, zwłaszcza dzieci, był to czas dwutygodniowego odpoczynku, dla opolskich policjantów był to okres intensywnej pracy. Mundurowi podczas codziennych służb wielokrotnie kontrolowali stan techniczny autobusów, przewożących dzieci na zimowy wypoczynek, a także prowadzili wzmożone badania trzeźwości na głównych drogach Opolszczyzny. Wszystko po to, aby najmłodsi mieszkańcy Opolszczyzny byli bezpieczni.

Opolscy policjanci przygotowywali dzieci do rozpoczęcia ferii zimowych już od początku roku. To właśnie wtedy spotykali się z uczniami szkół, by przypomnieć im, jak bezpiecznie spędzać czas podczas zimowego wypoczynku. Dzielnicowi oraz policyjni profilaktycy przestrzegali dzieci m.in. przed wchodzeniem na zamarznięte akweny, a także przed zjeżdżaniem na sankach w bliskim sąsiedztwie ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Podczas spotkań z najmłodszymi, mundurowi przypominali także przepisy ruchu drogowego, o których należy pamiętać np. w drodze na lodowisko.

W trakcie ferii opolscy funkcjonariusze prowadzili wzmożone kontrole autobusów, które przewoziły dzieci na zimowy wypoczynek. Podczas takich kontroli policjanci ruchu drogowego sprawdzali stan techniczny autokarów, a także ich obowiązkowe wyposażenie, trzeźwość kierowcy oraz jego uprawnienia. Wśród 52 kontrolowanych autokarów opolscy mundurowi ujawnili 3 pojazdy z nieprawidłowościami, które musiały być usunięte, by móc rozpocząć wyjazd z dziećmi na zimowy wypoczynek.

Opolscy policjanci przeprowadzali również wzmożone kontrole kierujących na opolskich drogach. Mundurowi przebadali blisko 14 700 kierowców, podczas których zatrzymali 92 osoby, prowadzące pojazd pod wpływem alkoholu.