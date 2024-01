Podziękowania od świeżo upieczonej mamy dla krakowskich policjantów Data publikacji 30.01.2024 Powrót Drukuj W połowie stycznia br. policjanci z krakowskiej komendy miejskiej eskortowali do jednego z miejskich szpitali samochód z rodzącą kobietą. Dzięki sprawnemu pilotażowi kobieta dotarła do szpitala na czas.

Kilka dni temu, do sekretariatu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wpłynęły podziękowania od wdzięcznej mamy, która 12 stycznia br. w godzinach porannych jadąc z mężem do szpitala, utknęła w korku. U kobiety chwilę wcześniej rozpoczęła się akcja porodowa, dlatego mąż ciężarnej widząc na ul. Wielickiej policyjny radiowóz, podjechał do mundurowych, prosząc ich o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala.

Ze względu na obawę o życie i zdrowie dziecka oraz matki policjanci natychmiast podjęli decyzję o eskorcie pojazdu do szpitala, informując jednocześnie kierowcę, w jaki sposób powinien zachować się w trakcie eskorty. Po kilku minutach policjanci wraz z pilotowanym pojazdem dotarli do szpitala na ul. Kopernika, gdzie przyszłą mamę przekazano pod opiekę lekarzy.

W przesłanych podziękowaniach wdzięczna mama poinformowała, że pomimo komplikacji syn przeszedł na świat zdrowy.

Gratulujemy świeżo upieczonym rodzicom i życzymy dużo zdrowia.