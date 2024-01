Gratulacje dla seniorki z Nowego Targu Data publikacji 30.01.2024 Powrót Drukuj List gratulacyjny, podziękowania i bukiet kwiatów otrzymała dziś z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu Pani Marianna. Dzięki postawie kobiety i wsparciu jej syna zatrzymany został oszust wyłudzający pieniądze metodą „na policjanta”.

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu inspektor Grzegorz Wyskiel spotkał się dzisiaj w swoim gabinecie z 80-letnią mieszkanką Nowego Targu, dzięki której zatrzymany został oszust wyłudzający pieniądze metodą „na policjanta". 16 stycznia br. Pani Marianna nie uwierzyła oszustom podającym się za funkcjonariuszy Policji i zamiast pieniędzy do reklamówki włożyła pocięte gazety. Dzięki postawie kobiety, wsparciu jej syna i współpracy z nowotarskimi policjantami „odbierak” został zatrzymany i trafił do zakładu karnego.



Podczas spotkania komendant wręczył seniorce list gratulacyjny, podziękowania i piękny bukiet kwiatów. Komendant podkreślił, że postawa 80-letniej nowotarżanki, jej czujność i odwaga zasługują na pełne uznanie i wyróżnienie. Wręczając kwiaty i podziękowania inspektor Grzegorz Wyskiel wyraził swoją wdzięczność, życząc jednocześnie Pani Mariannie wszelkiej pomyślności. Komendant za wsparcie swojej mamy i zdecydowane działanie, podziękował również obecnemu na spotkaniu synowi seniorki. O tym zdarzeniu pisaliśmy tutaj: Brawo! Nie dała się oszukać i do reklamówki zamiast pieniędzy, włożyła…pocięte gazety



Tymczasem przestrzegamy!

Przez telefon każdy może być córką, wnuczką i policjantem.

Zachowaj czujność i nie przekazuj pieniędzy osobom obcym.

Jeżeli odebrałeś telefon od osoby podającej się za policjanta nie działaj pochopnie. Skontaktuj się z rodziną.

Pamiętaj, że Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy oraz nie wysyła po gotówkę kurierów.