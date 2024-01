„Specjalista” od rolniczego osprzętu aresztowany Data publikacji 31.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali 35-latka, który „wyspecjalizował się” we włamaniach do maszyn rolniczych. Straty, które powodował, kradnąc osprzęt, sięgają kwoty miliona złotych. Mężczyzna jest już aresztowany, a policjanci nadal pracują nad tą sprawą.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, zatrzymali 35-latka, który „wyspecjalizował się” we włamaniach do maszyn rolniczych. Straty, które swoją nielegalną działalnością spowodował sięgają kwoty ok. miliona złotych. Zatrzymanie jego to jednak wiele tygodni zbierania informacji, analizowania dowodów i gromadzenia danych, a ostatecznie także wiele godzin obserwacji. Jednak, jak się okazało, praca ta przyniosła oczekiwany efekt.

Policjanci wydziału kryminalnego zwrócili uwagę na zgłoszenie, które przyjęli policjanci z Tucholi. W niewielkiej wsi, w wyniku włamania do ciągnika rolniczego pokrzywdzony stracił urządzenie GPS wraz z nawigacją warte ponad 60 tysięcy złotych.

Dokładna analiza pozwoliła na stwierdzenie, iż od pewnego czasu, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, dochodzi do włamań do maszyn rolniczych, skąd nieznany sprawca dokonuje kradzieży specjalistycznego oprzyrządowania rolniczego. Wytypowanie sprawcy tych przestępstw nie było łatwe, a wręcz na początku, wydawało się, że sprawa nie zostanie rozwiązana. Jednak dociekliwość, zaangażowanie i nieustępliwość policjantów z Bydgoszczy i Tucholi doprowadziła do ustalenia, kto może dokonywać przestępstw. Zatrzymanie jednak nie było łatwe, sprawca był ostrożny, zmieniał auta, którymi jeździł na włamania, używał kominiarki i rękawic, aby nie zostawić śladów czy uniemożliwić rozpoznanie. Na niewiele się to jednak zdało.

W ubiegłym tygodniu krótko przed godziną 5:00 w powiecie starogardzkim kryminalni z KWP w Bydgoszczy zatrzymali 35-latka. W aucie, który jechał znaleziono kosy boczne do cięcia rzepaku. Jak się okazało, zginęły one w nocy z jednego z gospodarstw. Osprzęt ten, jak wycenił pokrzywdzony rolnik, wart jest ok. 20 tysięcy złotych.

Policjanci ustali miejsce, gdzie trafiały ukradzione podczas włamań przedmioty. Odzyskano miedzi innymi: sterowniki, rozdzielacze do opryskiwaczy, GPS-y i anteny do nich, komputery sterujące do maszyn rolniczych o łącznej wartości ok. 200 tysięcy złotych. Podczas przeszukań pomieszczeń, zajmowanych przez zatrzymanego, policjanci zabezpieczyli klucze do otwierania maszyn rolniczych, łomy, latarkę, kominiarkę i rękawice robocze.

Zatrzymany 35-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem do gospodarstwa w pobliżu Chojnic, skąd dokonano kradzieży GPS-u z nawigacją. Prokurator Rejonowy z Tucholi wnioskował o aresztowanie zatrzymanego. Sąd przychylił się do tego wniosku. 35-latek trafił tymczasowo do aresztu na 3 miesiące.



( KWP w Bydgoszczy / kp)