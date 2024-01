Policjanci przygotowali wyjątkową niespodziankę z okazji 3. urodzin Natana Data publikacji 31.01.2024 Powrót Drukuj 26 stycznia był wyjątkowy! W tym dniu swoje 3 urodziny obchodził dzielny wojownik Natan. Sulęcińscy policjanci postanowili zrobić chłopcu niespodziankę – nagrali dla niego życzenia, a następnie osobiście odwiedzili w miejscu zamieszkania, wręczając prezent. Radość solenizanta była bezcenna, tym bardziej, że 3 – latek jest zafascynowany pracą mundurowych. Przy tej okazji z całego serca, chcielibyśmy zachęcić Państwa to wsparcia zbiórki na rzecz leczenia Natanka. Ze swojej strony możemy dodać, iż sami widzimy jak ogromne rezultaty przynosi fachowa pomoc i zajęcia, na które uczęszcza chłopiec. Naprawdę warto pomagać!

W piątek (26 stycznia) sulęcińscy policjanci postanowili zrealizować misję płynącą prosto z serca. Był to dzień 3 urodzin wyjątkowego chłopca, który zafascynowany jest pracą mundurowych. Specjalnie dla Natana nagraliśmy film z życzeniami, a następnie osobiście odwiedziliśmy go w miejscu zamieszkania. Funkcjonariusze przygotowali dla solenizanta prezent – tablicę magnetyczną, oczywiście o tematyce policyjnej oraz balonik napełniony helem. To jednak wspólnie spędzony czas i zabawa miały największe znaczenie dla 3-latka. Bardzo rozczulił nas fakt, iż nad łóżkiem chłopiec ma zawieszone zdjęcie z policjantką, które zostało wykonane podczas jego ostatniej wizyty w naszej jednostce.

Natanka poznaliśmy w maju ubiegłego roku. Zorganizowaliśmy dla niego dzień pełen atrakcji w komendzie. Chłopiec już od pierwszego momentu, po prostu skradł nasze serca. To mały wojownik! Wspierany przez kochającą rodzinę, każdego dnia musi mierzyć się z bardzo poważną chorobą – hipoplazją ciała modzelowatego. Stan zapalny, z którym się urodził, spowodował uszkodzenia mózgu, mutację genów oraz niedosłuch i niedowidzenie. Cierpi na wiotkość ciała i osłabienie mięśni. Do tego wszystkiego dochodzą zaburzenia adaptacyjne, wycofanie oraz autyzm. Obecna wiedza medyczna, nie jest w stanie całkowicie wyleczyć chłopca. Dalsza diagnostyka, a przede wszystkim farmakoterapia i rehabilitacja mogą natomiast znacznie poprawić jakość jego życia. Niestety cena walki o sprawność 3-latka jest horrendalnie wysoka. Właśnie tutaj potrzebna jest nasza i Państwa pomoc. Jak to zrobić? Przede wszystkim poprzez wpłaty na zbiórkę.

Liczy się każda wpłacona kwota. Zachęcamy również do licytacji, które prowadzone są w mediach społecznościowych.

Naprawdę warto pomagać!

młodszy aspirant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

