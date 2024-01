Dwie akcje poszukiwawcze zakończone sukcesem - to efekt doświadczenia i skuteczności zielonogórskich policjantów Data publikacji 31.01.2024 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci prowadzili w ostatnich dniach działania, podczas których poszukiwali kobiety, która zgubiła się w lesie i mężczyzny, którego życie było zagrożone. Dzięki zaangażowaniu zaalarmowanych policjantów, ale także sprawnej koordynacji działań przez dyżurnych, zielonogórscy mundurowi w bardzo krótkim czasie odnaleźli zarówno kobietę jak i mężczyznę.

W poniedziałek, 29 stycznia 2024 r. około godziny 12, do dyżurnego komendy miejskiej zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że życie jego kolegi jest zagrożone. Z informacji przekazanych przez zgłaszającego wynikało, że jego znajomy ma problemy zdrowotne i trzeba natychmiastowo działać. Nie tracąc ani chwili i wiedząc, że sytuacja może być poważna, dyżurny zielonogórskiej komendy komisarz Sławomir Wojsa rozpoczął działania, żeby ustalić miejsce pobytu mężczyzny, skierować we właściwe miejsce policjantów i zapobiec tragedii. Dyżurny użył dostępnych policyjnych środków technicznych, dzięki którym udało się ustalić więcej szczegółów i skierować patrole mundurowe, a także policjantów służby kryminalnej, we właściwy rejon – centrum miasta. Dodatkowo policjanci otrzymali szczegółowy rysopis mężczyzny, a także informację jak może być ubrany. W związku z zagrożeniem życia, komendant miejski ogłosił alarm dla policjantów z I komisariatu i wydziału kryminalnego. Gdy policjanci szukali w mieście, dyżurny ustalił, że wkrótce z Zielonej Góry odjeżdża pociąg do Krosna Odrzańskiego, a ponieważ mężczyzna jest mieszkańcem powiatu krośnieńskiego, skierował patrole także w rejon dworca. Ta decyzja okazała się kluczowa dla poszukiwań ponieważ, mężczyzna został zauważony i zatrzymany właśnie w rejonie dworca PKP. Ze względu na stan w jakim się znajdował, trafił od opiekę lekarzy. Działania poszukiwawcze trwały niecałe 2 godziny.

W ostatni piątek, 26 stycznia br. natomiast w ciągu zaledwie godziny od zgłoszenia zielonogórscy policjanci odnaleźli 65-latkę, która wyszła z domu i zgubiła się w lesie. Kobieta wyszła na spacer, a gdy chciała wrócić zorientowała się, że nie wie gdzie jest. Na szczęście miała przy sobie telefon i mogła powiadomić służby ratunkowe. Na orientacje w terenie miał wpływ też jej stan, ponieważ kobieta spożywała wcześniej alkohol. W związku z tym, że zgłoszenie o zaginięciu kobiety wpłynęło około godziny 15, policjanci wiedzieli, że nie mają zbyt dużo czasu na poszukiwania bo wkrótce zapadnie zmrok. Do działań od razu zaangażowanych zostało kilkunastu policjantów służby patrolowej i kryminalnej, a ponadto wykorzystano także środki techniczne, które są bardzo pomocne, a czasami wręcz niezbędne przy poszukiwaniu osób.

Takie interwencje, jak te opisane wyżej, gdy liczy się szybkie działanie, dobre planowanie i koordynacja pokazują jak sprawnie działającą formacją jest Polska Policja, a także to, że obywatele zawsze i w każdej sytuacji mogą liczyć na nasze zaangażowanie i pomoc! Pamiętajmy, że przypadku zaginięcia osoby, a zwłaszcza przed zapadnięciem zmroku lub gdy osoba zamierza odebrać sobie życie szczególne znaczenie ma czas. Najważniejsze żeby podjąć działania jak tylko zorientujemy się, że ktoś zaginął czy potrzebuje pomocy. Starajmy się ustalić jak najwięcej szczegółów, między innymi gdzie może przebywać, z kim się kontaktować, dokąd może się udać, czy ma przy sobie telefon, dokumenty. Ważny jest szczegółowy rysopis i jak najwięcej danych, które pomogą i ułatwią poszukiwania.

Pamiętaj, kryzysy życiowe są przemijające, zawsze można zapobiec tragedii, wzywając pomoc. Jeśli widzisz, że ktoś z Twojego otoczenia jest przygnębiony, to zapytaj, jak możesz mu pomóc, udziel praktycznej pomocy, uczul bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie. Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie innej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację, w której znajduje się ktoś potrzebujący pomocy.

Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomocowych takich jak:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00

- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00 116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.